Informations pratiques

Vaux-sur-Mer

Tester le français en s’amusant

Salle Équinoxe Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Venez tester votre français en vous amusant, avec des expressions idiomatiques. L’événement propose également une vente de gâteaux et d’objets africains au profit d’e L’association La Drépa, Je combats, et soutient la lutte contre la drépanocytose.

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Salle Équinoxe Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 28 80 11

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English :

Come test your French while having fun with idiomatic expressions. The event also features a bake sale and a sale of African goods to benefit the association La Drépa, Je combats, which supports the fight against sickle cell disease.

L’événement Tester le français en s’amusant Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Vaux-sur-mer