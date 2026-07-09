Tester le français en s’amusant Vaux-sur-Mer
samedi 3 octobre 2026 · Vaux-sur-Mer
Informations pratiques
Vaux-sur-Mer
Tester le français en s’amusant
Salle Équinoxe Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Venez tester votre français en vous amusant, avec des expressions idiomatiques. L’événement propose également une vente de gâteaux et d’objets africains au profit d’e L’association La Drépa, Je combats, et soutient la lutte contre la drépanocytose.
.
Salle Équinoxe Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 28 80 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come test your French while having fun with idiomatic expressions. The event also features a bake sale and a sale of African goods to benefit the association La Drépa, Je combats, which supports the fight against sickle cell disease.
L’événement Tester le français en s’amusant Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Vaux-sur-mer
À voir aussi à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime)
- Village santé et sécurité patients Parvis de l’entrée de l’hôpital Niveau 1 Vaux-sur-Mer 17 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine à Vaux-sur-Mer Vaux-sur-Mer 19 septembre 2026
- Musique ancienne, Temple, Vaux-sur-Mer 19 septembre 2026
- Royan Naissance d’une Ville Lecture Spectacle Rue des 14 et 15 avril 1945 Vaux-sur-Mer 19 septembre 2026
- Visite de l’église Saint-Étienne par Daniel Lesieur Vaux-sur-Mer 19 septembre 2026