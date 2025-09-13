Testeurs de jeux Place Sainte Croix Loudun

Testeurs de jeux Place Sainte Croix Loudun samedi 13 septembre 2025.

Testeurs de jeux

Place Sainte Croix Médiathèque Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13 2025-10-11

Envie d’aider l’équipe à découvrir en avant première les jeux nouvellement achetés ? Devenez testeur·euse de jeux et donnez-nous votre avis.

Les enfants de moins de quatorze ans doivent être accompagnés d’une personne majeure.

Tout public Réservation conseillée .

Place Sainte Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26 mediatheque.loudun@pays-loudunais.fr

L’événement Testeurs de jeux Loudun a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais