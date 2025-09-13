Testeurs de jeux Place Sainte Croix Loudun

Testeurs de jeux Place Sainte Croix Loudun samedi 13 septembre 2025.

Place Sainte Croix Médiathèque Loudun Vienne

Gratuit

Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13

2025-09-13 2025-10-11

Envie d’aider l’équipe à découvrir en avant première les jeux nouvellement achetés ? Devenez testeur·euse de jeux et donnez-nous votre avis.
Les enfants de moins de quatorze ans doivent être accompagnés d’une personne majeure.
Tout public Réservation conseillée

Place Sainte Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26  mediatheque.loudun@pays-loudunais.fr

