Testeurs de jeux Place Sainte Croix Loudun
Testeurs de jeux Place Sainte Croix Loudun samedi 13 septembre 2025.
Testeurs de jeux
Place Sainte Croix Médiathèque Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Envie d’aider l’équipe à découvrir les jeux nouvellement achetés en avant première ? Devenez testeur·euse de jeux et donnez-nous votre avis.
Tout public Places limitées Réservation conseillée
Moins de 14 ans accompagné d’un majeur .
Place Sainte Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26
English : Testeurs de jeux
German : Testeurs de jeux
Italiano :
Espanol : Testeurs de jeux
L’événement Testeurs de jeux Loudun a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme du Pays Loudunais