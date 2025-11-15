Testeurs de jeux Place Sainte Croix Loudun
Testeurs de jeux Place Sainte Croix Loudun samedi 15 novembre 2025.
Testeurs de jeux
Place Sainte Croix Médiathèque Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Envie d’aider l’équipe à découvrir en avant première les jeux nouvellement achetés ? Devenez testeur·euse de jeux et donnez-nous votre avis.
Les enfants de moins de quatorze ans doivent être accompagnés d’une personne majeure.
Tout public. Places limitées. Réservation conseillée. .
Place Sainte Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26
English : Testeurs de jeux
German : Testeurs de jeux
Italiano :
Espanol : Testeurs de jeux
L’événement Testeurs de jeux Loudun a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais