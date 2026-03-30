Testeurs de jeux Place Sainte Croix Loudun
Testeurs de jeux Place Sainte Croix Loudun samedi 18 avril 2026.
Testeurs de jeux
Place Sainte Croix Médiathèque Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
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Les enfants de moins de quatorze ans doivent être accompagnés d’une personne majeure.
Tout public Réservation conseillée .
Place Sainte Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26 mediatheque.loudun@pays-loudunais.fr
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English : Testeurs de jeux
L’événement Testeurs de jeux Loudun a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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