Testez la combinaison de vieillissement Domitys Royan

Testez la combinaison de vieillissement Domitys Royan mercredi 8 octobre 2025.

Testez la combinaison de vieillissement

Domitys 8 bd de la Perche Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08 17:00:00

Date(s) :

2025-10-08

Testez la combinaison de vieillissement avec l’équipe Domitys. L’objectif est de ressentir et comprendre les effets du vieillissement et du handicap avec notre combinaison, pour mieux appréhender les difficultés de nos aînés !

.

Domitys 8 bd de la Perche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 91 00 royan@domitys.fr

English :

Test the ageing suit with the Domitys team. The aim is to feel and understand the effects of aging and disability with our suit, to better understand the difficulties faced by our elderly!

German :

Testen Sie den Altersanzug mit dem Domitys-Team. Ziel ist es, die Auswirkungen des Alterns und der Behinderung mit unserem Anzug zu spüren und zu verstehen, um die Schwierigkeiten unserer Senioren besser zu verstehen!

Italiano :

Testate la tuta per l’invecchiamento con il team di Domitys. L’obiettivo è quello di sentire e capire gli effetti dell’invecchiamento e della disabilità con la nostra tuta, per comprendere meglio le difficoltà affrontate dai nostri anziani!

Espanol :

Pruebe el traje de envejecimiento con el equipo de Domitys. El objetivo es sentir y comprender los efectos del envejecimiento y la discapacidad con nuestro traje, ¡para entender mejor las dificultades a las que se enfrentan nuestros mayores!

L’événement Testez la combinaison de vieillissement Royan a été mis à jour le 2025-09-17 par Mairie de Royan