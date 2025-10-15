Testez le jeu Circino, le chasseur de trésors Destination Vendée Salle de la Mairie Jard-sur-Mer
Testez le jeu Circino, le chasseur de trésors Destination Vendée Salle de la Mairie Jard-sur-Mer mercredi 15 octobre 2025.
Testez le jeu Circino, le chasseur de trésors Destination Vendée
Salle de la Mairie Place de L Hôtel de ville Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 08:30:00
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-15
.
Salle de la Mairie Place de L Hôtel de ville Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Testez le jeu Circino, le chasseur de trésors Destination Vendée Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral