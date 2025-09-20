Testez le prototype du jeu « Aventure dans le bassin auterivain » Mairie de Cintegabelle Cintegabelle

Testez le prototype du jeu « Aventure dans le bassin auterivain » Samedi 20 septembre, 17h00 Mairie de Cintegabelle Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Infos : sicintegabelleassociation@gmail.com

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Prototype du jeu “Aventure dans la CCBA”

Venez tester le prototype de “Aventure dans la CCBA”, un jeu de société pour découvrir le territoire de la CCBA, créé par le Service Jeunesse avec l’IA comme outil.

En attendant votre tour, vous pourrez également essayer les casques de réalité virtuelle.

Un vrai saut dans la technologie !

Mairie de Cintegabelle Pl. Jacques Pic, 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie 05 61 08 90 97 Cintegabelle est une commune française située dans l’est du département de la Haute-Garonne.

