Testez vos compétences dans le secteur de l’industrie agroalimentaire Herlin-le-Sec – Agence SAINT-POL-SUR-TERNOISE Herlin-le-Sec

Testez vos compétences dans le secteur de l’industrie agroalimentaire Lundi 17 novembre, 08h00 Herlin-le-Sec – Agence SAINT-POL-SUR-TERNOISE Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T08:00:00 – 2025-11-17T11:00:00

Fin : 2025-11-17T08:00:00 – 2025-11-17T11:00:00

Venez participer à un atelier vous permettant de tester votre potentiel de compétences pour un secteur qui recrute: le secteur de l’industrie agroalimentaire. Vous réaliserez des exercices de manière ludique et aurez un retour sur vos résultats.

L’atelier se déroule au sein de votre agence France Travail, à Herlin le Sec, sur la matinée. Vous aurez dans les jours qui suivent un échange durant lequel vos résultats vous seront présentés par le conseiller. Vous pourrez être orienté sur la formatio

Herlin-le-Sec – Agence SAINT-POL-SUR-TERNOISE 62130 Herlin-le-Sec Pas-de-Calais Hauts-de-France

