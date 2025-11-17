Testez-vous ! 1ère étape de la semaine de l’Industrie sur le Choletais Agence CHOLET Cholet

Testez-vous ! 1ère étape de la semaine de l’Industrie sur le Choletais Agence CHOLET Cholet lundi 17 novembre 2025.

Venez vous tester aux métiers de l’Industrie par une approche ludique.

Différents ateliers vous serons proposés au cours de la matinée pour découvrir l’attractivité de l’industrie: – Atelier 30 mn pour révéler vos atouts – utilisation de casques virtuelles pour vous immerger dans les différents métiers – Pliage d’une pièce métallique à l’aide d’un plan – …

Agence CHOLET 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire

Venez vous tester aux métiers de l’Industrie par une approche ludique. 1 jeune 1 solution #TousMobilisés