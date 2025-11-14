Testez vous aux métiers de l’industrie. Agence CALAIS SAINT-EXUPERY Calais

Testez vous aux métiers de l'industrie. Vendredi 14 novembre, 14h00 Agence CALAIS SAINT-EXUPERY Pas-de-Calais

Découverte des METIERS DE L’INDUSTRIE: FABRIQUE EN PRATIQUE La Fabrique en pratique est un espace dédié à la découverte des métiers de l’industrie, un secteur en plein essor dans la région Vous pourrez y tester des activités concrètes avec du matériel professionnel, comme des outils industriels, et même des casques de réalité virtuelle pour une immersion réaliste. Ateliers pratiques avec du matériel industriel réel. Une dizaine d’entreprises seront présentes pour échanger sur les opportunités. O

Agence CALAIS SAINT-EXUPERY 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

