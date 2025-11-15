Testez-vous sur les déchets Médiathèque Libre Cour – Vertou Vertou

Testez-vous sur les déchets Médiathèque Libre Cour – Vertou Vertou samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Connaissez-vous la durée de décomposition d’une banane, d’un mégot ? Savez-vous où jeter un tube de dentifrice, un mouchoir, une vieille chaussette ? Venez vous tester et échanger avec Guillaume, qui animera ce 1er stand, avec le projet de l’intégrer à l’évènement sportif de 2044 élu au budget participatif 2025. Organisé par la ville de Vertou et Guillaume, du Budget Participatif de Vertou

Médiathèque Libre Cour – Vertou Centre – Bourg Vertou 44120

02 40 34 88 87 http://librecour.vertou.fr/ librecour@mairie-vertou.fr