TESTOSTERONE MADAME MEUF – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

TESTOSTERONE MADAME MEUF Début : 2026-03-14 à 21:00. Tarif : – euros.

Les femmes changent ! Et les hommes ? Un spectacle pour bousculer les mentalités.Pour « Madame Meuf », être femmes des années 2020, c’est être femmes jusqu’au bout des seins, mais le poitrail haut et le verbe acéré ! De la génération « playmate » des années 80, à la génération « Sous mon sein la grenade » elle vous embarque dans un stand-up/jeu sur la liberté des femmes, dans une volonté de dialogue entre les âges et les genres.Si vous espérez entendre du Michel Sardou dans ce spectacle, ne venez pas. Mais si vous avez envie d’être questionnées sur la parole des femmes qui se libère (et se prend un mur), la sororité, le consentement, les « machistes fluides » ou le pouvoir de la sexualité féminine, venez !Un spectacle moitié sciences po, moitié psycho, moitié rigolo (ça fait 3 moitiés, encore une gonzesse qui devait être nulle en maths!). Et 100% féministe et passionné.Le Saviez-vous ?« Madame Meuf » c’est aussi un podcast deux fois par semaine, billet d’humeur drôle et cash sur les sujets de société du moment; un roman « Très très feutré » (Editions du Rocher), sur son expérience de 15 ans comme assistante parlementaire, et un autre seule en scène, « Politiquement incorrecte » sur vie la politique, vue de l’intérieur, par une femme.

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82