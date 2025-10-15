Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tests gratuits de chaussons de grimpe ~ EB Climbing Black Diamond So iLL The Roof Vercors Bourg-de-Péage

Tests gratuits de chaussons de grimpe ~ EB Climbing Black Diamond So iLL The Roof Vercors Bourg-de-Péage mercredi 5 novembre 2025.

Tests gratuits de chaussons de grimpe ~ EB Climbing Black Diamond So iLL

The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 7.5 – 7.5 – 15 EUR

Entrée dans la salle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 16:30:00
fin : 2025-11-05 21:00:00

Date(s) :
2025-11-05 2025-11-19

de grimpe à The Roof Vercors !
  .

The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22  evenement-vercors@theroof.fr

English :

at The Roof Vercors!

German :

des Kletterns in The Roof Vercors!

Italiano :

arrampicata al Roof Vercors!

Espanol :

¡escalada en The Roof Vercors!

L’événement Tests gratuits de chaussons de grimpe ~ EB Climbing Black Diamond So iLL Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-10-27 par Valence Romans Tourisme