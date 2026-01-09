Tết 2026 Fête du Nouvel An Vietnamien Saint-Lon-les-Mines

Tết 2026 Fête du Nouvel An Vietnamien

Salle des associations Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

L’association Les Trésors du Vietnam est heureuse de vous inviter à la fête du Nouvel An Vietnamien le samedi 07 et le dimanche 08 février 2026.

Programme

Samedi: Spectacle vietnamien, Dîner vietnamien, Bar & tapas vietnamiens, Karaoké, Soirée dansante avec DJ

Dimanche: Spectacle vietnamien, Bar & tapas vietnamiens

Événement uniquement sur réservation (pour le samedi et le dimanche)

Plus de détails sont disponibles sur notre site web. .

Salle des associations Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 46 83 98 es.tresors.du.vietnam@gmail.com

English : Tết 2026 Fête du Nouvel An Vietnamien

The association Les Trésors du Vietnam is pleased to invite you to the Vietnamese New Year celebration on Saturday 07 and Sunday 08 February 2026.

