TET’2 Flics Comédie de Limoges Limoges

TET’2 Flics

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-27

Deux hommes fatigués, un peu au bout du rouleau, trop gentils… Michel est médecin de campagne. Christophe est attaché commercial. Depuis leur adolescence, on leur répète qu’ils ont une tête de flic. Cette ressemblance les poursuit depuis des années comme une malédiction qui influe leur parcours, leur vie… Alors un jour, ils décident de devenir ce à quoi ils ressemblent. Ils vont devenir flics. Tous seuls, comme des grands. .

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com

English : TET’2 Flics

German :

Italiano :

Espanol : TET’2 Flics

L’événement TET’2 Flics Limoges a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Limoges Métropole