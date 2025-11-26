TET’2 Flics Comédie de Limoges Limoges
Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif réduit
2026-02-27
2026-03-01
2026-02-27
Deux hommes fatigués, un peu au bout du rouleau, trop gentils… Michel est médecin de campagne. Christophe est attaché commercial. Depuis leur adolescence, on leur répète qu’ils ont une tête de flic. Cette ressemblance les poursuit depuis des années comme une malédiction qui influe leur parcours, leur vie… Alors un jour, ils décident de devenir ce à quoi ils ressemblent. Ils vont devenir flics. Tous seuls, comme des grands. .
Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com
