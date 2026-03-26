Tête-à-tête avec la co-commissaire de Plants and people Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 12:30 – 13:30

Gratuit : non Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée Tout public

Un tête-à-tête avec Claire Staebler, directrice du Frac des Pays de la Loire et co-commissaire de l’exposition.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/reserver-une-activite-au-musee-d-arts-de-nantes/



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