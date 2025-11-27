Tête-à-tête avec la commissaire de l’exposition Musée d’arts de Nantes Nantes

Tête-à-tête avec la commissaire de l’exposition Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 12:30 – 13:30

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Tout public

Découvrir l’exposition Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver accompagnés de la commissaire de l’exposition… qu’espérer de mieux ?Par Marie-Anne du Boullay, commissaire de l’expositionDurée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860903550400300