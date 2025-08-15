Tête à tête Lauzerte
Tête à tête Lauzerte vendredi 15 août 2025.
Tarn-et-Garonne
Tête à tête Boulodrome de Lauzerte Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-15 09:00:00
fin : 2025-08-15 12:30:00
Date(s) :
2025-08-15
Concours de pétanque tête à tête le matin à 9h terrains de Lauzerte.
A 14h30 concours officiel en doublette toutes catégories terrains de Lauzerte
.
Boulodrome de Lauzerte
Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 98 18 55 48
English :
Head-to-head pétanque competition in the morning at 9am on the Lauzerte grounds.
At 2.30pm, official doublet competition for all categories, Lauzerte grounds
German :
Pétanque-Wettbewerb Kopf an Kopf am Morgen um 9 Uhr terrains de Lauzerte.
Um 14:30 Uhr offizieller Wettbewerb in Doublette für alle Kategorien auf den Plätzen von Lauzerte
Italiano :
Gara di pétanque testa a testa la mattina alle 9 sui campi da gioco della Lauzerte.
Alle 14.30, gara ufficiale a due per tutte le categorie, campo di Lauzerte
Espanol :
Competición de petanca mano a mano por la mañana a las 9 h en los terrenos de juego de Lauzerte.
A las 14.30 h, competición oficial a dos para todas las categorías, campos de Lauzerte
L’événement Tête à tête Lauzerte a été mis à jour le 2025-02-25 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy