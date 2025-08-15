Tête à tête Lauzerte

Tête à tête Lauzerte vendredi 15 août 2025.

Tarn-et-Garonne

Tête à tête Boulodrome de Lauzerte Lauzerte Tarn-et-Garonne

Début : Vendredi 2025-08-15 09:00:00

fin : 2025-08-15 12:30:00

2025-08-15

Concours de pétanque tête à tête le matin à 9h terrains de Lauzerte.

A 14h30 concours officiel en doublette toutes catégories terrains de Lauzerte

Boulodrome de Lauzerte

Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 98 18 55 48

English :

Head-to-head pétanque competition in the morning at 9am on the Lauzerte grounds.

At 2.30pm, official doublet competition for all categories, Lauzerte grounds

German :

Pétanque-Wettbewerb Kopf an Kopf am Morgen um 9 Uhr terrains de Lauzerte.

Um 14:30 Uhr offizieller Wettbewerb in Doublette für alle Kategorien auf den Plätzen von Lauzerte

Italiano :

Gara di pétanque testa a testa la mattina alle 9 sui campi da gioco della Lauzerte.

Alle 14.30, gara ufficiale a due per tutte le categorie, campo di Lauzerte

Espanol :

Competición de petanca mano a mano por la mañana a las 9 h en los terrenos de juego de Lauzerte.

A las 14.30 h, competición oficial a dos para todas las categorías, campos de Lauzerte

