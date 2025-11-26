Tête en l’air – théâtre gestuel burlesque

À partir de 6 ans. Théâtre Mandapa Paris 26 et 27 novembre 10 euros

À la croisée des arts du geste et du masque, cette création presque sans parole propose une réflexion sur le « comment vieillir ensemble » ?

À la croisée des arts du geste et du masque, cette création presque sans parole propose une réflexion sur le « comment vieillir ensemble » ? Entre ritournelle d’habitude et trous de mémoire, que reste-t-il de nos amours ?

Les musiques d’antan accompagnent ces instants de vie pendant le spectacle. Peu de paroles, mais beaucoup d’émotions dans cette tranche de vie.

Un banc, un lampadaire.

Bertrand : pantalon large avec bretelles et canotier vissé sur ses cheveux blancs,

Cathy : robe à fleurs et sac à main réajuste ses mèches blanches.

Les souvenirs ressurgissent, l’amour, les enfants, les chamailleries, la mouche…

Le duo balance avec poésie entre nostalgie comique et humour féroce…

Cathy Barbou, issue du mime et du jeu masqué, et Bertrand Renard, musicien et danseur, sont deux artistes spécialisés dans le jeune public et jouent depuis 1998.

Compagnie « Les petits chantiers »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-26T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-27T15:00:00.000+01:00

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/tete-en-lair-theatre-gestuel-burlesque-2025-11-26-14-00 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00