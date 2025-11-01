Têtes de gondole Théâtre du Sphinx Nantes

Têtes de gondole Théâtre du Sphinx Nantes samedi 1 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-01 21:00 – 22:15

Gratuit : non 13 € 13 € Billetterie : theatredusphinx.com Tout public

Comédie En tête de gondole, rayon comédie, on peut trouver de drôles de spécimens, 2 rescapés de la vie La rencontre explosive d’un ancien présentateur TV aigri, reconverti en animateur de supermarché, et d’un manutentionnaire tatillon et buté que la vie n’a pas épargné.La rencontre de deux Patrick Martin.L’un veut se faire un ami, l’autre n’en a plus aucun.Deux hommes qui tentent de se reconstruire, toujours emprisonnés dans leur passé.Une pièce qui pourrait sombrer dans le drame psychologique si les personnages n’étaient pas aussi atypiques !On assiste avec jubilation à une truculente confrontation entre ces deux têtes de gondoles en mal de reconnaissance. La tension de la pièce grimpe petit à petit pour se terminer en une véritable apothéose du rire.Une comédie qui va super marché ! Auteur : Jean-Christophe BarcSur scène : Valentin huc Guilloton et Alexis SalembierMise en scène : Pascale Daumer Durée : 1h15 Représentations les 31 octobre et 1er novembre 2025 à 21h

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/