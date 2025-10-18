Têtes en bois Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Têtes en bois Médiathèque Floresca Guépin Nantes samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 11:00 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 6

Par la compagnie En Attendant la MaréeUn spectacle en forme de road movie pour deux marionnettes en quête de sens. C’est aussi une histoire de découverte et de partage, dans un monde coloré et sonore.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/