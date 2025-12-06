TETRA HYDRO K – LE ROCKSTORE Montpellier

TETRA HYDRO K Début : 2025-12-06 à 20:00. Tarif : – euros.

LES TROIS 8 PRÉSENTE : TETRA HYDRO« THK (Tetra Hydro K) : le retour du duo électro-dub incontournable !THK revient en force en 2025 avec une nouvelle tournée explosive et un album en cours d’élaboration qui promet de marquer les esprits. Loin de s’en tenir uniquement aux sonorités du dub classique, le duo excentrique invente son propre style lourdement imprégné de Bass Music et d’électro auquel vient parfois s’ajouter le saxophone. Ils ont su entraîner nombre d’artistes dans leurs productions : KT Gorique, Panda Dub, Tracy de Sà, Jaël, Bakû… et devenir des acteurs majeurs de la scène électro-dub actuelle.En live, nos deux énergumènes ont transmis leur énergie contagieuse à des milliers de spectateur·rices à grands coups de skanks et de bass vibrantes ! Leur scénographie n’est pas en reste avec un jeu de lumières particulièrement immersif qui plonge pleinement le public dans« l’expérience THK ».THK revient mettre le Zinzin, accrochez vous aux crash barrières ! »

LE ROCKSTORE 20, RUE DE VERDUN 34000 Montpellier 34