Tétrail d’Aubure

Aubure Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 13:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Empruntez les sentiers forestiers du plus haut village d’Alsace à l’occasion de ce Tétrail !

Empruntez les sentiers forestiers du plus haut village d’Alsace à l’occasion de ce Tétrail !

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Aubure 68150 Haut-Rhin Grand Est cdfaubure@outlook.fr

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English :

Take to the forest trails of Alsace’s highest village for this Tétrail!

L’événement Tétrail d’Aubure Aubure a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr