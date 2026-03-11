Tétrail d’Aubure Aubure
Tétrail d’Aubure Aubure samedi 30 mai 2026.
Tétrail d’Aubure
Aubure Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 13:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Empruntez les sentiers forestiers du plus haut village d’Alsace à l’occasion de ce Tétrail !
Empruntez les sentiers forestiers du plus haut village d’Alsace à l’occasion de ce Tétrail !
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Aubure 68150 Haut-Rhin Grand Est cdfaubure@outlook.fr
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English :
Take to the forest trails of Alsace’s highest village for this Tétrail!
L’événement Tétrail d’Aubure Aubure a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr