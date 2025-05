Texaco Groupe Tonne – Livron-sur-Drôme, 23 mai 2025 18:30, Livron-sur-Drôme.

Drôme

Texaco Groupe Tonne Place de l’Hôtel de Ville Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 18:30:00

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Texaco est une parade de grand format qui investit les boulevards et traverse la ville en musique et en euphorie collective. Le cortège est mené par un camion-scène sur lequel sont juchés les quatre musiciens et les six comédiens.

.

Place de l’Hôtel de Ville

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 74 66 culture@mairie-livron.fr

English :

Texaco is a large-scale parade that takes over the boulevards and crosses the city with music and collective euphoria. The procession is led by a stage truck on which the four musicians and six actors are perched.

German :

Texaco ist eine großformatige Parade, die die Boulevards besetzt und mit Musik und kollektiver Euphorie durch die Stadt zieht. Der Umzug wird von einem Bühnenwagen angeführt, auf dem die vier Musiker und die sechs Schauspieler sitzen.

Italiano :

Texaco è una grande parata che si snoda sui viali e attraversa la città a suon di musica e di euforia collettiva. Il corteo è guidato da un camion scenico su cui sono appollaiati i quattro musicisti e i sei attori.

Espanol :

Texaco es un desfile a gran escala que toma los bulevares y atraviesa la ciudad al son de la música y la euforia colectiva. La procesión está encabezada por un camión-escenario sobre el que se encaraman los cuatro músicos y los seis actores.

L’événement Texaco Groupe Tonne Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme