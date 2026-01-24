Texas Spirit en concert rue du Général de Gaulle Saint-Mihiel

Texas Spirit en concert

rue du Général de Gaulle Espace culturel des Avrils Saint-Mihiel Meuse

Le groupe TEXAS SPIRIT Quatuor impressionnant par son dynamisme autant musical que scénique vous fera découvrir les grands succès de southern rock et rock du sud des Etats Unis. Son répertoire rend hommage aux racines du rock sudiste, englobant des influences blues, country et rock des décennies passées.

Tarif 10 €/ personne, gratuit pour les jeunes 18 ans et les élèves du conservatoire.Tout public

rue du Général de Gaulle Espace culturel des Avrils Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est apeac@sfr.fr

English :

TEXAS SPIRIT: an impressive quartet, both musically and on stage, will take you on a journey through the great hits of southern rock and rock from the American south. Their repertoire pays tribute to the roots of southern rock, encompassing blues, country and rock influences from decades past.

Price: ?10/person, free for young people ? 18 and conservatory students.

