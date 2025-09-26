Textes en morceaux et en impro Arcy-sur-Cure

Grange du Beugnon Arcy-sur-Cure Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Dialogue improvisé et étonnant entre un musicien et une comédienne. Entre des notes et des mots, vous serez les spectateurs privilégiés des expérimentations d’une création à venir. Ce sera périlleux, ce sera unique, comme d’assister à un numéro de funambule. Apéritif offert sur réservation .

Grange du Beugnon Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 58 80 cdbeugnon@gmail.com

