Textes sans frontières Thionville

Textes sans frontières

Depuis plus de 20 ans, Textes sans frontières crée des rencontres entre lecteurs, spectateurs et artistes pour aller à la découverte de l’autre à travers les dramaturgies d’un pays, d’une langue, d’une culture.Tout public

English :

For over 20 years, Textes sans frontières has been bringing readers, spectators and artists together to discover others through the dramaturgies of a particular country, language or culture.

German :

Seit mehr als 20 Jahren schafft Textes sans frontières Begegnungen zwischen Lesern, Zuschauern und Künstlern, um über die Dramaturgie eines Landes, einer Sprache und einer Kultur den anderen zu entdecken.

Italiano :

Da oltre 20 anni Textes sans frontières riunisce lettori, pubblico e artisti per scoprire gli altri attraverso le drammaturgie di un particolare paese, lingua o cultura.

Espanol :

Desde hace más de 20 años, Textes sans frontières reúne a lectores, público y artistas para descubrir al otro a través de las dramaturgias de un país, una lengua o una cultura.

