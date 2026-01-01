Textures Place des patriotes Lannion
Textures Place des patriotes Lannion samedi 31 janvier 2026.
Textures
Place des patriotes Chapelle des Ursulines Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Sculptures de Guy Le Gal et Peintures d’Étienne Lavigne. .
Place des patriotes Chapelle des Ursulines Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Textures Lannion a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose