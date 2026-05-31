TeyTeyTey singing stream relay, Anison DJ-club Raizeen, Chiyoda
TeyTeyTey singing stream relay, Anison DJ-club Raizeen, Chiyoda dimanche 21 juin 2026.
TeyTeyTey singing stream relay Dimanche 21 juin, 10h30 Anison DJ-club Raizeen
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T03:30:00+02:00 – 2026-06-21T05:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T03:30:00+02:00 – 2026-06-21T05:30:00+02:00
Des VTubers, VSingers et artistes virtuels se relaieront en chanson depuis l’Anison DJ Bar RAIZEEN à Akihabara, avec une diffusion en ligne sur les chaînes YouTube de chaque artiste.
Avec :
Akaduki Seika
Lili Sonoyama
Yoji Kageyama
Ame Watagumo
Zone-chan
TOBALi SAKURA
Kukine Musashi
Kurono Ruka
Utane Toru
Woruha
Daimonji Masakado P
@tori3des
Un événement hybride, sur place et en ligne, pour célébrer la musique au-delà des frontières.
Anison DJ-club Raizeen 10 Kanda-Sakumacho 2-chome, Chiyoda, Tokyo Chiyoda 101-0025
Des VTubers, VSingers et artistes virtuels se relaieront en chanson depuis l’Anison DJ Bar RAIZEEN à Akihabara, avec une diffusion en ligne sur les chaînes YouTube de chaque artiste.
©TeyTeyTey