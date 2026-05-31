TeyTeyTey singing stream relay, Anison DJ-club Raizeen, Chiyoda

TeyTeyTey singing stream relay Dimanche 21 juin, 10h30 Anison DJ-club Raizeen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T03:30:00+02:00 – 2026-06-21T05:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T03:30:00+02:00 – 2026-06-21T05:30:00+02:00

Des VTubers, VSingers et artistes virtuels se relaieront en chanson depuis l’Anison DJ Bar RAIZEEN à Akihabara, avec une diffusion en ligne sur les chaînes YouTube de chaque artiste.

Avec :

Akaduki Seika

Lili Sonoyama

Yoji Kageyama

Ame Watagumo

Zone-chan

TOBALi SAKURA

Kukine Musashi

Kurono Ruka

Utane Toru

Woruha

Daimonji Masakado P

@tori3des

Un événement hybride, sur place et en ligne, pour célébrer la musique au-delà des frontières.

Anison DJ-club Raizeen 10 Kanda-Sakumacho 2-chome, Chiyoda, Tokyo Chiyoda 101-0025

Des VTubers, VSingers et artistes virtuels se relaieront en chanson depuis l’Anison DJ Bar RAIZEEN à Akihabara, avec une diffusion en ligne sur les chaînes YouTube de chaque artiste.

©TeyTeyTey