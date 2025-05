TGS SPRINGBREAK – DIAGORA, CENTRE DE CONGRÈS ET D’EXPOSITION Labège, 24 mai 2025 09:30, Labège.

Haute-Garonne

Début : 2025-05-24 09:30:00

fin : 2025-05-25 20:00:00

2025-05-24

Le Toulouse Game Show Springbreak fait son retour. plongez dans l’univers fascinant des jeux vidéo, du manga, de la science-fiction, du comics et des univers imaginaires.

Un événement incontournable complet et varié, avec concerts, spectacles, initiations, conférences, jeux vidéo en libre accès, rencontres avec des invités prestigieux (acteurs de séries ou films, créateurs de jeux vidéo, scénaristes, mangakas, …) 100 .

Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie contact@tgsevenements.com

English :

The Toulouse Game Show Springbreak is back. Dive into the fascinating world of video games, manga, science fiction, comics and imaginary worlds.

German :

Die Toulouse Game Show Springbreak kehrt zurück. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Videospiele, Mangas, Science-Fiction, Comics und Fantasiewelten.

Italiano :

Torna lo Springbreak del Toulouse Game Show, un’immersione nell’affascinante mondo dei videogiochi, dei manga, della fantascienza, dei fumetti e dei mondi immaginari.

Espanol :

Vuelve el Toulouse Game Show Springbreak. Sumérjase en el fascinante mundo de los videojuegos, el manga, la ciencia ficción, el cómic y los mundos imaginarios.

L’événement TGS SPRINGBREAK Labège a été mis à jour le 2025-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE