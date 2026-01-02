TH + 1RE PARTIE

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – 27 EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-23 19:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

TH, rappeur originaire de Bondy Nord (93), incarne le renouveau de la trap en France. Fusion entre rap de rue et sonorités futuristes, il a développé la E-TRAP, un style singulier mêlant sonorités sombres, glitchs futuristes et une écriture imagée.

TH, rappeur originaire de Bondy Nord (93), incarne le renouveau de la trap en France. Fusion entre rap de rue et sonorités futuristes, il a développé la E-TRAP, un style singulier mêlant sonorités sombres, glitchs futuristes et une écriture imagée. Après plusieurs projets remarqués, dont sa première mixtape E-TRAP, TH confirme en 2025 avec ALGORITHME et sa réédition ALGORITHME 2.0, où il collabore avec Zed (13 Block) et Kekra.

Plébiscité par les médias et le public, TH remplit les salles parisiennes (la Maroquine et La Cigale) en quelques heures et passe par les plus grands festivals (Les Ardentes, We Love Green, Dour…), qui promettent des rencontres explosives avec son public. 22 .

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

TH, a rapper from Bondy Nord (93), embodies the revival of trap music in France. A fusion of street rap and futuristic sounds, he has developed E-TRAP, a singular style combining dark sounds, futuristic glitch and imaginative writing.

L’événement TH + 1RE PARTIE Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-01-02 par ADT 37