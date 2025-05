Th Da Freak « Negative Freaks » Release Party + We Hate You Please Die + Opinion – Rock School Barbey Bordeaux, 22 mai 2025 18:00, Bordeaux.

Th Da Freak « Negative Freaks » Release Party

+ We Hate You Please Die + Opinion Jeudi 22 mai, 20h00 Rock School Barbey 13 € (Prévente – Hors frais de location) / 17 € (Sur place)

Avec 14 sorties en 8 ans, le compositeur bordelais Thoineau Palis – alias TH Da Freak – a construit une discographie vaste et captivante, s’imposant comme une figure majeure de la scène rock alternative française.

« Negative Freaks », quinzième disque de TH da Freak donc, remet en quelque sorte les compteurs à zéro, puisqu’il s’agit du premier album de TH da Freak « le groupe », incarnation collective jusqu’ici réservée à la scène. Le passage de l’écriture solo à une approche collaborative et libre a donné naissance à un son brut et massif, mêlant des influences proto-grunge des premiers Mudhoney, TAD ou Nirvana avec des structures de chansons pop, des tons dissonants et des paroles surréalistes inspirées par Devo.

