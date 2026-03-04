TH, Rock School Barbey, Bordeaux

TH Mercredi 15 avril, 20h00 Rock School Barbey Gironde

25 € (Prévente – Hors frais de location)

30 € (Sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T20:00:00+02:00 – 2026-04-15T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T20:00:00+02:00 – 2026-04-15T23:30:00+02:00

TH

TH, rappeur originaire de Bondy Nord (93), incarne le renouveau de la trap en France. Fusion entre rap de rue et sonorités futuristes, il a développé la E-TRAP, un style singulier mêlant sonorités sombres, glitchs futuristes et une écriture imagée. Après plusieurs projets remarqués, dont sa première mixtape E-TRAP, TH confirme en 2025 avec ALGORITHME et sa réédition ALGORITHME 2.0, où il collabore avec Zed (13 Block) et Kekra.

Plébiscité par les médias et le public, TH remplit les salles parisiennes (la Maroquine et La Cigale) en quelques heures et passe par les plus grands festivals (Les Ardentes, We Love Green, Dour…), qui promettent des rencontres explosives avec son public.

Le rappeur du 93 s’installe comme l’un des rappeurs les plus prometteurs de sa génération et incarne l’évolution d’une trap ambitieuse, lucide et novatrice.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 33 66 00 https://www.rockschool-barbey.com/

TH en concert à la Rock School Barbey