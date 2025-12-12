THAÏS ‘Fille de joie’ – LE PETIT GYMNASE Paris

THAÏS ‘Fille de joie’ Début : 2026-01-03 à 19:30. Tarif : – euros.

THAIS « FILLE DE JOIE »Du 22 aout au 27 decembreLes vendredis et samedis a 19h30Les repas de famille c’est comme le dépistage de la prostate, c’est obligatoire une fois par an et ça touche un point sensible. Puisque Thaïs en avait marre de se ruiner chez la psy, elle a décidé d’en faire un spectacle. Et quoi de mieux que de se retrouver en famille quand on a 33 ans, qu’on est célibataire, sans enfant, intermittente du spectacle, rousse, avec une tendance aux oedèmes de quincke, sujette à l’eczéma et surtout comique. Après comme elle dit souvent « Jésus à 33 ans il était mort aussi hein ».Dans son nouveau spectacle, Thaïs Vauquières nous entraîne dans une soirée explosive où l’on croise une cousine végane, un père en pleine révélation, une mère très ouverte , et des secrets de famille qui tombent comme l’ambiance quand tonton ouvre la bouche.Entre phobies d’impulsion, allergies respiratoires, alimentaires mais surtout sociales, elle livre une performance aussi hilarante que touchante.« “Fille de joie“, c’est le nom du spectacle, et aussi la manière dont elle tente de survivre à cette grande fête qu’est la vie. » CHAT GPT« on choisit pas sa famille, on choisit pas ses amis » Britney Spears De Thais Vauquieres, Stephane Casez et Paul BrinioMise en scene Stephane Casez

LE PETIT GYMNASE 38 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris 75