THALA TERÁN LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

THALA TERÁN

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 22:30:00

2026-01-24

20h30 Thala Terán

20h30 Thala Terán

Thala Terán est une guitariste et compositrice espagnole qui vit à Toulouse. Accompagnée de Miki Fernandez aux percussions, elle nous propose un voyage aux rythmes de l’Espagne compositions originales avec des influences de flamenco, de musique méditerranéenne et une touche de jazz moderne.

Thala Terán Guitare

Miki Fernandez percussions

Chaine Youtube https://www.youtube.com/@thala.t .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

English :

20h30 ? Thala Terán

Thala Terán is a Spanish guitarist and composer based in Toulouse. Accompanied by Miki Fernandez on percussion, she takes us on a journey to the rhythms of Spain: original compositions with influences from flamenco, Mediterranean music and a touch of Spanish jazz

