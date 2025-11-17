Thalica Home Concerts Paloma Pradal (World) Espace Thalica Peyrehorade

Thalica Home Concerts Paloma Pradal (World)

Espace Thalica 30 Rue Lembarry Peyrehorade Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Chanteuse, danseuse et compositrice, Paloma Pradal mêle flamenco, jazz et musiques du monde dans un univers vibrant et poétique. Héritière d’une lignée artistique, elle allie tradition et modernité avec une intensité rare. Sa voix expressive et sa présence lumineuse promettent un voyage musical.

Espace Thalica 30 Rue Lembarry Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 43 21 92 association.thalica@gmail.com

English : Thalica Home Concerts Paloma Pradal (World)

Singer, dancer and composer Paloma Pradal blends flamenco, jazz and world music in a vibrant, poetic universe. Heir to an artistic lineage, she combines tradition and modernity with a rare intensity. Her expressive voice and luminous presence promise a musical voyage.

German : Thalica Home Concerts Paloma Pradal (World)

Paloma Pradal ist eine Sängerin, Tänzerin und Komponistin, die Flamenco, Jazz und Weltmusik in einem vibrierenden und poetischen Universum vereint. Als Erbin einer künstlerischen Linie verbindet sie Tradition und Moderne mit einer seltenen Intensität. Ihre ausdrucksstarke Stimme und ihre leuchtende Präsenz versprechen eine musikalische Reise.

Italiano :

Cantante, ballerina e compositrice, Paloma Pradal fonde flamenco, jazz e world music in un universo vibrante e poetico. Erede di un lignaggio artistico, unisce tradizione e modernità con una rara intensità. La sua voce espressiva e la sua presenza luminosa promettono un viaggio musicale.

Espanol : Thalica Home Concerts Paloma Pradal (World)

La cantante, bailarina y compositora Paloma Pradal fusiona flamenco, jazz y músicas del mundo en un universo vibrante y poético. Heredera de un linaje artístico, combina tradición y modernidad con una intensidad poco común. Su voz expresiva y su presencia luminosa prometen un viaje musical.

