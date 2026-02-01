Thank You J Dilla New Morning Paris

Pour les 20 ans de la disparition de J Dilla, Free Your Funk relance sa soirée mythique, « Thank You Jay Dee », pour la première fois au New Morning ! L’occasion de rendre hommage à l’un des plus grands producteurs de l’histoire du hip-hop en célébrant son héritage musical avec un programme exceptionnel, mêlant live, DJ sets et danse. Le tout porté par des artistes clés et historiques de la scène de Detroit et soutenu par la J Dilla Foundation.

Pendant 8 ans, Free Your Funk a organisé la soirée « Thank You Jay Dee » chaque février à La Bellevilloise, mois de sa naissance et de sa mort prématurée, désormais connu des fans comme le « Dilla Month ». J Rocc, DJ Spinna, Black Milk ou encore DJ House Shoes ont fait partie de cette grande fête annuelle consacrée à la discographie de James Yancey aka Jay Dee aka J Dilla, originaire de Detroit, pilier du groupe Slum Village, faiseur de classiques pour The Pharcyde, De La Soul, A Tribe Called Quest…et célébré par ses pairs beatmakers et rappeurs comme l’un des plus grands producteurs du Hip Hop américain…

Pour célébrer les 20 ans de sa disparition, nous vous invitons le vendredi 6 Février au New Morning de 20h à minuit pour une soirée hybride entre Live, DJ Sets et Danse Hip Hop, une dernière édition soutenue par la J Dilla Foundation avec la participation du rappeur de Detroit Phat Kat, proche de toujours de Dilla avec qui il a formé leur premier groupe 1st Down en 1995. DJ Dez aka Andrès, premier DJ de Slum Village, batteur et percussionniste viendra également de Detroit accompagné des musiciens de Berlin Àbáse & Ben Turntable Jazz pour un live instrumental hommage.

Performance de danse Hip Hop inédite avec les 7 danseurs de la compagnie Artisanz menée par Yugson Hawks, fameux danseur du Wanted Posse, autour des sons de J Dilla.

Evidemment DJ Fab de Hip Hop Resistance et Underground Explorer sera aux manettes, lui qui a été non seulement le résident de nos Thank You Jay Dee pendant 8 ans mais également le dernier avec son associé Awer (RIP) à avoir accueilli J Dilla à Paris pour son dernier concert.

Les Donuts faits maison seront là, on espère que vous aussi !

Pour les 20 ans de la disparition de J Dilla, Free Your Funk relance sa soirée mythique, « Thank You Jay Dee », pour la première fois au New Morning !

Le vendredi 06 février 2026

de 19h30 à 22h00

payant Prix Normal : 27.50 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-06T20:30:00+01:00

fin : 2026-02-06T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-06T19:30:00+02:00_2026-02-06T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20260206-6448-thank-you-j-dilla.html#billetterie



Afficher la carte du lieu New Morning et trouvez le meilleur itinéraire

