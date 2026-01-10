Thank you, next ! Après la chute de l’empire humain, quelles civilisations ? Joué-lès-Tours

Thank you, next ! Après la chute de l’empire humain, quelles civilisations ?

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Dans le cadre du festival Les Mycéliades l’écrivain et critique Camille Brunel imagine un futur où les humains ont laissé la place à d’autres formes de vie, d’intelligence et de culture…

Une conférence décapante, entre science-fiction, écologie et philosophie, pour penser autrement notre avenir.

Cours de cinéma par Camille Brunel, critique et écrivain

Et si l’humanité n’était plus au centre de l’histoire ?

Désormais, les récits post-apocalyptiques s’attachent aux animaux, terrestres ou non, voire aux robots ayant hérité du monde. Comment imaginer la vie après nous ? Quelles civilisations construisent ces évadés de l’anthropocène ?

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

English :

As part of Les Mycéliades festival, writer and critic Camille Brunel imagines a future where humans have given way to other forms of life, intelligence and culture…

A scathing lecture, a cross between science fiction, ecology and philosophy, to help us think differently about our future.

