Thanksgiving Tiers Lieu La Soulane Jézeau

Thanksgiving

Tiers Lieu La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 19:00:00

fin : 2025-11-27 00:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Venez nous rejoindre pour la version soulanaise de la célèbre fête américaine

– une tablée de 50 personnes avec 10 légumes différents, la dinde (et les fameuses tartes aux noix de pécan et au potimarron sucré !).

Adulte 25 euros Enfant 10 euros, apéro offert

.

Tiers Lieu La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71

English :

Join us for Soulan’s version of the famous American feast:

– a 50-person table with 10 different vegetables, the turkey (and the famous sweet pecan and pumpkin pies!).

Adults: 25 euros Children: 10 euros, aperitif included

German :

Schließen Sie sich uns bei der soulanesischen Version des berühmten amerikanischen Festes an:

– eine Tafel von 50 Personen mit 10 verschiedenen Gemüsesorten, dem Truthahn (und den berühmten Pekannuss- und süßen Kürbiskuchen!).

Erwachsene: 25 Euro Kinder: 10 Euro, Aperitif gratis

Italiano :

Unitevi a noi per la versione di Soulan della famosa festa americana:

– un tavolo da 50 persone con 10 verdure diverse, il tacchino (e le famose crostate di noci pecan e zucca dolce!).

Adulti: 25 euro Bambini: 10 euro, aperitivo incluso

Espanol :

Acompáñenos en la versión Soulan del famoso festín americano:

– una mesa para 50 personas con 10 verduras diferentes, el pavo (¡y las famosas tartas de nuez y calabaza dulce!).

Adultos: 25 euros Niños: 10 euros, aperitivo incluido

