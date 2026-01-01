That It Club – 10e édition : Confiance en soi : rester, et devenir Paris – coffee shop Paris

BILLET incluant la session du club ainsi que des (belles) surprises offertes sur place

L’adresse du coffee-shop sera comuniquée par mail en amont du jour J

La 1e édition portera sur la thématique :

“Confiance en soi et IkIgai : rester, et devenir ”

« Qui dit nouvelle année, dit nouveau moi. » C’est ce qu’on a l’habitude d’entendre. Se réinventer, changer de peau, parfois même d’identité.

Sauf qu’en réalité… on reste toujours la même personne. Avec notre histoire, nos stigmates, nos émois. Il ne s’agit pas de changer, mais d’évoluer. Et entre les deux s’opère la confiance en soi : ce sentiment qui nous permet non pas de devenir quelqu’un d’autre, mais d’exprimer pleinement qui nous sommes. Puiser à l’intérieur, non à l’extérieur. Rester, et devenir.

Dans un monde complexe, rythmé par les injonctions, la comparaison et la quête de sens, comment cultiver cette confiance ? Comment trouver sa place sans se trahir ?

Et si la réponse se trouvait dans l’alignement entre ce que l’on est, ce que l’on aime, ce que l’on fait, à la manière de l’ikigai ?

La session débutera par une discussion/débat autour du thème, sur lequel nous pourrons recommander des lectures en lien (livres, films, musiques, vidéos, etc…).

_______________________________________________

Consommation sur place obligatoire au café

Après votre matinée au That It Club, vous avez toute la journée de disponible !

_______________________

Qu’est ce que le That it Club ?

Né dans l’idée de rendre accessible le club de lecture à tous et pour tous, That it Club est un moment d’échanges et de partages de parcours singuliers.

À l’inverse d’un club de lecture classique où le l’ouvrage se positionne comme point de départ, le it club rebat les cartes et valorise une problématique centrale qui définira par la suite sélection des oeuvres par les participants.

Plus concrètement, on part d’un questionnement concret pour arriver à des expériences de vie et des lectures artistiques diverses.

Le point en + ?

That ic club n’inclut pas seulement les ouvrages, mais toutes les typologies d’art :

– Livres physiques/numériques

– Contenu musical/Audio

– Oeuvre artistique brute : peinture/dessin/photographie

– Pièces de cinéma/théâtre

Pour me suivre =

Instagram : @thatitclub

La 10e édition du That it Club prendra place à Paris le samedi 31 janvier sur le thème ““Confiance en soi et IkIgai : rester, et devenir

Le samedi 31 janvier 2026

de 10h00 à 13h00

payant

Tout public.

Paris – coffee shop ☕️ L’adresse du coffee-shop sera comuniquée par mail en amont du jour J 75000 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/that-it-club-10e-edition-confiance-en-soi-rester-et-devenir-tickets-1980766884071?aff=oddtdtcreator thatitclub@gmail.com



