That It Club – Activité vision board 2026 Coffee shop (adresse communiquée par mail) Paris

Nouvelle année, nouveaux objectifs et inspirations ! Rejoignez le club pour réaliser votre vision board 2026 :)

(LIEU COMMUNIQUÉ PAR MAIL LORS DE L’INSCRIPTION, à Paris)

Nouvelle année, nouveaux objectifs et inspirations !

Rejoignez le club dimanche 7 décembre dans un coffee shop parisien pour réaliser votre Vision board de l’année à venir, échanger autour de vos objectifs accomplis en 2025 et manifester un nouveau chapitre pour 2026

✂️ Billet incluant :

des stickers cute & motivants, du papier stylisé à découper, rubans washi tapes, etc…,

une activité d’écriture surprise,

des belles rencontres autour d’un moment d’échanges et d’ambitions !

À ramener si possible : magazines ou impressions à votre convenance et selon vos envies (pour les coller sur votre carnet/journal de bord:)

______________________________________________________________

L e That It Club est un book club basé à Paris. Une édition chaque mois est organisée, et divers autres événements sont au programme.

Le dimanche 07 décembre 2025

de 15h00 à 18h00

payant

Tout public.

Coffee shop (adresse communiquée par mail) Reuilly Diderot 75012 Paris

