‘That Was A Dream’ Cécile Brocas JASS CLUB PARIS Paris

La chanteuse Cécile Brocas présente son premier album « That Was A Dream ».

C’est un projet d’une rare sensibilité : Cécile a enregistré ce disque de standards alors qu’elle s’apprêtait à devenir maman.

Une ’saveur particulière’ que l’on retrouve dans chaque note, portée par une équipe de virtuoses entourée du pianiste Fred Nardin et du saxophoniste Baptiste Herbin.

Cécile Brocas / voix

Fred Nardin / piano

Baptiste Herbin / saxophone

Fabien Marcoz / contrebasse

Romain Sarron / batterie

La chanteuse Cécile Brocas nous emmène en voyage entre standards de Jazz, pépites de Michel Legrand ou Henri Salvador, et ballades originales.

Le mercredi 08 avril 2026

de 19h30 à 20h30

Le mercredi 08 avril 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-08T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-08T19:30:00+02:00_2026-04-08T20:30:00+02:00;2026-04-08T21:30:00+02:00_2026-04-08T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire

