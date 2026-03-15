‘That Was A Dream’ Cécile Brocas JASS CLUB PARIS Paris
‘That Was A Dream’ Cécile Brocas JASS CLUB PARIS Paris mercredi 8 avril 2026.
La chanteuse Cécile Brocas présente son premier album « That Was A Dream ».
C’est un projet d’une rare sensibilité : Cécile a enregistré ce disque de standards alors qu’elle s’apprêtait à devenir maman.
Une ’saveur particulière’ que l’on retrouve dans chaque note, portée par une équipe de virtuoses entourée du pianiste Fred Nardin et du saxophoniste Baptiste Herbin.
Cécile Brocas / voix
Fred Nardin / piano
Baptiste Herbin / saxophone
Fabien Marcoz / contrebasse
Romain Sarron / batterie
La chanteuse Cécile Brocas nous emmène en voyage entre standards de Jazz, pépites de Michel Legrand ou Henri Salvador, et ballades originales.
Le mercredi 08 avril 2026
de 19h30 à 20h30
Le mercredi 08 avril 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-08T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-08T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-08T19:30:00+02:00_2026-04-08T20:30:00+02:00;2026-04-08T21:30:00+02:00_2026-04-08T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
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