The 100 Voices of Gospel Zenith Limoges Limoges
The 100 Voices of Gospel
Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show encore plus époustouflant ont valu à ce spectacle de remporter une nomination aux Reality TV Award à Londres et une nomination aux Premier Gospel Award en Angleterre et d’être sélectionnés pour participer aux premiers Britain Got Talent, The Champions à Londres ou au Schlagerboom en Allemagne…..
Non contents d’avoir conquis le public européen, The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix a fait chavirer les 12 millions de téléspectateurs de la fameuse émission anglaise Britain Got Talent en obtenant pour la première fois dans l’histoire de l’émission un double Golden Buzzer. .
