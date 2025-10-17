LE FAISEUR DE BULLES – LE NOUVEL ATRIUM St Avertin
LE FAISEUR DE BULLES – LE NOUVEL ATRIUM St Avertin vendredi 17 octobre 2025.
LE FAISEUR DE BULLES Début : 2026-02-28 à 15:00. Tarif : – euros.
Mehdi a trouvé une machine à bulle, une machine à rêve !Mehdi est un personnage rêveur. Un jour, il trouve une machine à bulles. Chaque bulle renferme un rêve précis.De voyage en voyage, va-t-il trouver son rêve idéal ?Artiste :Youssef Le Daron
Vous pouvez obtenir votre billet ici
LE NOUVEL ATRIUM 8-10 BOULEVARD PAUL DOUMER 37550 St Avertin 37