LE FAISEUR DE BULLES – LE NOUVEL ATRIUM St Avertin

THE 5 6 7 8'S THE COURETTES Wasquehal

LE FAISEUR DE BULLES – LE NOUVEL ATRIUM St Avertin vendredi 17 octobre 2025.

LE FAISEUR DE BULLES Début : 2026-02-28 à 15:00. Tarif : – euros.

Mehdi a trouvé une machine à bulle, une machine à rêve !Mehdi est un personnage rêveur. Un jour, il trouve une machine à bulles. Chaque bulle renferme un rêve précis.De voyage en voyage, va-t-il trouver son rêve idéal ?Artiste :Youssef Le Daron

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE NOUVEL ATRIUM 8-10 BOULEVARD PAUL DOUMER 37550 St Avertin 37