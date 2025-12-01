Thé à la menthe ou t’es citron par la compagnie de la cancoillotte Le petit kursaal Besançon
Thé à la menthe ou t’es citron par la compagnie de la cancoillotte Le petit kursaal Besançon jeudi 11 décembre 2025.
Thé à la menthe ou t’es citron par la compagnie de la cancoillotte
Le petit kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2025-12-11 15:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
Thé à la menthe ou t’es citron de Patrick Haudecœur et Danielle Navarro-Haudecœur
Une troupe de comédiens joue une pièce de boulevard où il est question d’un gentleman cambrioleur qui s’est introduit chez une aristocrate. Mais chuttt … on ne vous en dit pas plus !
Les bénéfices 2025 offerts à des associations humanitaires et caritatives
Les Petits Bras Améliorer le quotidien de la population et aider le dispensaire Saint-Joseph en Casamance au Sénégal
Le Liseron Aider les personnes atteintes de leucémie, lymphome, myélome, au CHU de Besançon .
Le petit kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 40 36 87
