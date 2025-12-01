Thé à la menthe ou t’es citron par la compagnie de la cancoillotte Le petit kursaal Besançon

Thé à la menthe ou t’es citron par la compagnie de la cancoillotte

Le petit kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-12-11 15:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Thé à la menthe ou t’es citron de Patrick Haudecœur et Danielle Navarro-Haudecœur

Une troupe de comédiens joue une pièce de boulevard où il est question d’un gentleman cambrioleur qui s’est introduit chez une aristocrate. Mais chuttt … on ne vous en dit pas plus !

Les bénéfices 2025 offerts à des associations humanitaires et caritatives

Les Petits Bras Améliorer le quotidien de la population et aider le dispensaire Saint-Joseph en Casamance au Sénégal

Le Liseron Aider les personnes atteintes de leucémie, lymphome, myélome, au CHU de Besançon .

Le petit kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 40 36 87

L’événement Thé à la menthe ou t’es citron par la compagnie de la cancoillotte Besançon a été mis à jour le 2025-10-14 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON