Thé à la menthe ou t’es citron ? Rue des Sports Piriac-sur-Mer

Thé à la menthe ou t’es citron ?

Reprise du dernier succès de la Comédie Nazairienne Thé à la menthe ou t’es citron , comédie de Danielle Navarro et Patrick Haudecoeur qui a reçu le Molière du meilleur spectacle comique 2011 ! C’est l’histoire d’une troupe de comédiens qui répète une pièce de boulevard où il est question d’un gentleman cambrioleur qui s’est introduit chez une aristocrate mais… chut ! On ne vous en dit pas plus ! Une apothéose de quiproquos et gags inattendus tout y est pour vous garantir une soirée savoureuse entre amis ou en famille ! Nos bénéfices seront reversés à l’association des Blouses Roses. .

Rue des Sports L’Artymès Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire comedienazairienne@gmail.com

