Thé à la menthe ou t’es citron ? Serémange-Erzange samedi 14 mars 2026.

rue du Maréchal Lyautey Serémange-Erzange Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 23:30:00

C’est l’histoire d’une troupe de comédiens qui répète une pièce de boulevard où il est question d’un gentleman cambrioleur qui s’est introduit chez une aristocrate. Tout y est le cocu, l’amant dans le placard et les quiproquos attendus.

Mais sauf que rien n’est prêt, entre une metteuse en scène débordée par la situation, une actrice principale qui se la joue et au bord de la crise de nerfs, un vieux ringard adepte du gag, un jeune premier novice, maladroit, gaffeur mais fils du producteur, une technicienne-costumière à côté de la plaque et un acteur qui a toujours de nouvelles idées pour son personnage, voilà une bien belle équipe !

Le soir de la première arrive, et là… ça tourne au délire, en une succession d’imprévus qui s’enchaînent dans une folie vertigineuse.Tout public

rue du Maréchal Lyautey Serémange-Erzange 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 57 15 85 billetterie@theatre-seremange.fr

English :

It’s the story of a troupe of actors rehearsing a boulevard play about a gentleman burglar who breaks into the home of an aristocrat. It’s all there: the cuckold, the lover in the closet and the expected misunderstandings.

Except that nothing is ready, with a director overwhelmed by the situation, a lead actress on the verge of a nervous breakdown, an old geezer adept at gags, a novice lead who is clumsy and goofy, but the son of the producer, a technician-cum-stage manager out of her depth, and an actor who always has new ideas for his character, this is quite a team!

The evening of the premiere arrives, and then… all hell breaks loose, with one unforeseen event following another in dizzying madness.

German :

Es geht um eine Gruppe von Schauspielern, die ein Boulevardstück proben, in dem es um einen Gentleman-Einbrecher geht, der in das Haus einer Aristokratin eingedrungen ist. Alles ist da: der Gehörnte, der Liebhaber im Schrank und die erwarteten Missverständnisse.

Aber nichts ist vorbereitet, denn die Regisseurin ist mit der Situation überfordert, die Hauptdarstellerin spielt sich auf und ist am Rande des Nervenzusammenbruchs, ein alter Nerd, der Gags liebt, ein junger Hauptdarsteller, der neu ist, ungeschickt und verpeilt, aber der Sohn des Produzenten ist, eine Kostümbildnerin, die nicht ganz bei der Sache ist, und ein Schauspieler, der immer neue Ideen für seine Figur hat das ist ein tolles Team

Der Abend der Premiere kommt und dann… geht es drunter und drüber, in einer Reihe von unvorhergesehenen Ereignissen, die sich in einem schwindelerregenden Wahnsinn aneinanderreihen.

Italiano :

È la storia di una troupe di attori che sta provando una commedia da boulevard su un ladro gentiluomo che si è introdotto nella casa di un aristocratico. C’è tutto: il cornuto, l’amante nell’armadio e gli equivoci previsti.

Ma non c’è nulla di pronto, con un regista sopraffatto dalla situazione, un’attrice protagonista che si fa gioco di se stessa e che è sull’orlo di una crisi di nervi, un vecchio rimbambito con un debole per le gag, un giovane protagonista alle prime armi, maldestro e pasticcione, ma che è il figlio del produttore, un tecnico di palcoscenico che è fuori strada e un attore che ha sempre nuove idee per il suo personaggio: che bella squadra!

Arriva la sera della prima e poi… si scatena l’inferno, con un imprevisto dietro l’altro in un delirio di follia.

Espanol :

Esta es la historia de un grupo de actores que ensayan una obra de bulevar sobre un caballero ladrón que ha entrado en casa de un aristócrata. Todo está preparado: el cornudo, el amante en el armario y los esperados malentendidos.

Pero nada está a punto, con un director desbordado por la situación, una actriz principal que se interpreta a sí misma y está al borde de un ataque de nervios, un vejestorio aficionado a los gags, un joven protagonista novato, torpe y metepatas, pero que es el hijo del productor, un técnico de escena que va muy desencaminado y un actor que siempre tiene nuevas ideas para su personaje… ¡qué gran equipo!

Llega la noche del estreno, y entonces… se desata el infierno, con un imprevisto tras otro en un frenesí de locura.

