THE AA + GUU + DJ SET + Cie Sauvage + EXPO Release Party Agen

THE AA + GUU + DJ SET + Cie Sauvage + EXPO Release Party

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Release party de THE AA au Florida (Agen) concert indie rock pour la sortie du nouvel album, avec GUU en invité, une performance dansée, une expo photo et un DJ set pour prolonger la soirée.

Concert mêlant indie rock, danse, DJ set et exposition autour de la release party du nouvel album de THE AA. Le groupe agenais présentera ses nouveaux titres en live, suivi d’une performance de GUU (garage rock bordelais) et d’un moment de danse contemporaine par la Cie Sauvage. Une expo photo signée Léo Carésio (auteur de la pochette de l’album) sera visible, et la soirée se prolongera avec un DJ set dans le bar. .

95 Boulevard du Président Carnot Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : THE AA + GUU + DJ SET + Cie Sauvage + EXPO Release Party

THE AA release party at Le Florida (Agen): indie rock concert to celebrate the release of their new album, with guest GUU, a dance performance, a photo exhibition and a DJ set to extend the evening.

