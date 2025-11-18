THE ABORRRTION SHIP / FESTIVAL IMPATIENCE Maison des Arts de Créteil Créteil

THE ABORRRTION SHIP / FESTIVAL IMPATIENCE 10 et 11 décembre Maison des Arts de Créteil Val-de-Marne

Tarif plein : 10€, Réduit : 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-10T19:00:00 – 2025-12-10T20:00:00

Fin : 2025-12-11T20:00:00 – 2025-12-11T21:00:00

“Alors ma question, elle est un peu touchy mais c’est pas grave, si demain l’ivg devenait illégale en France est-ce que vous continueriez d’en pratiquer ?”

Le temps d’une journée de travail à l’hôpital, une gynécologue partage avec nous son quotidien et son engagement pour le droit à l’avortement. Militantes du Mlac, Riot Grrrls, activistes de Women on Waves : elle s’inscrit dans une lutte pour l’émancipation des corps face aux lois sexistes.

Maison des Arts de Créteil 1 Place Salvador Allende, 94000 Créteil Créteil 94000 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 13 19 19

